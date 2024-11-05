Бывший замгубернатора Тульской области Шеденков погиб на пожаре в Подмосковье

В Пушкинском городском округе Московской области трагически погиб Станислав Шеденков, первый глава администрации Новомосковска и почётный гражданин этого города. О смерти мужчины сообщает сайт мэрии Новомосковска.

По данным «МК», возгорание возникло из-за неосторожного обращения с камином. 73-летний Шеденков находился в доме вместе с гостьей, которой удалось спастись.

Станислав Алексеевич Шеденков родился в Тульской области в 1951 году. Он посвятил жизнь развитию родного региона и города Новомосковска, где начал карьеру после службы в армии. Получив образование инженера-механика, Шеденков работал в городском управлении, а затем руководил «Водоканалом». В 1991 году он стал первым главой администрации Новомосковска и района.

За годы работы Шеденков инициировал строительство социальных объектов: дома для инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС, дома «Забота», а также муниципального рынка. При его поддержке началось восстановление православных храмов в Новомосковске. В 1996 он стал заместителем губернатора Тульской области, затем перешёл в мэрию Москвы, где продолжил трудиться на различных руководящих должностях.

После выхода на пенсию Станислав Алексеевич занимался общественной деятельностью в «Тульском землячестве» и всегда поддерживал связь с родным Новомосковском.