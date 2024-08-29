Бывший украинский министр ранен при взрыве КАБа

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, добровольно ушедший на фронт в 2022 году, сообщил, что был ранен в результате удара российскими корректируемыми авиабомбами по позициям его подразделения.

На своей странице в социальных сетях Омелян рассказал, что 24 августа российские военные нанесли удар двумя КАБами по позициям батальона, в котором он служит. «На этот раз мне повезло: перебита кость, больше 10 осколков в теле, но жив», — отметил экс-министр.

Он также добавил, что теперь у него два дня рождения в год, намекая на спасение после ранения. «Впереди лечение и реабилитация», — сообщил Омелян.

Ранее в Украине Омелян был обвинен в незаконном обогащении, недекларировании доходов и причинении ущерба государственному бюджету на сумму 30,5 млн гривен, пишет «Московский комсомолец».