Четверг, 29 августа, 2024

Бывший украинский министр ранен при взрыве КАБа

Автор: Алексей Самохин

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Изображение сгенерировано ИИ

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, добровольно ушедший на фронт в 2022 году, сообщил, что был ранен в результате удара российскими корректируемыми авиабомбами по позициям его подразделения.

На своей странице в социальных сетях Омелян рассказал, что 24 августа российские военные нанесли удар двумя КАБами по позициям батальона, в котором он служит. «На этот раз мне повезло: перебита кость, больше 10 осколков в теле, но жив», — отметил экс-министр.

Он также добавил, что теперь у него два дня рождения в год, намекая на спасение после ранения. «Впереди лечение и реабилитация», — сообщил Омелян.

Ранее в Украине Омелян был обвинен в незаконном обогащении, недекларировании доходов и причинении ущерба государственному бюджету на сумму 30,5 млн гривен, пишет «Московский комсомолец».

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