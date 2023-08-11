Пятница, 11 августа, 2023
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Бывший сотрудник астраханской полиции наказан судом за служебный подлог

7info

В Астрахани суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Экс-инспектор ДПС признан виновным в 8 случаях служебного подлога.

Следствие доказало: в период с декабря 2021 по июль 2022 года полицейский, для улучшения показателей, выписал 8 протоколов об административных правонарушениях, внеся заведомо ложные сведения о совершении местным жителем нарушений ПДД.

— Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с ОРЧ СБ УМВД России по Астраханской области, — сообщает Следком.

Виновного приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей с запретом на 2 года занимать определённые должности.

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