Бывший сотрудник астраханской полиции наказан судом за служебный подлог

В Астрахани суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Экс-инспектор ДПС признан виновным в 8 случаях служебного подлога.

Следствие доказало: в период с декабря 2021 по июль 2022 года полицейский, для улучшения показателей, выписал 8 протоколов об административных правонарушениях, внеся заведомо ложные сведения о совершении местным жителем нарушений ПДД.

— Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с ОРЧ СБ УМВД России по Астраханской области, — сообщает Следком.

Виновного приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей с запретом на 2 года занимать определённые должности.