Бывший начальник рязанской полиции Иван Бахилов покинул пост руководитель адыгейского МВД

Экс-начальник Управления МВД России по Рязанской области полковник Иван Бахилов ушёл с поста начальника МВД по Адыгее. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Рапорт об увольнении Бахилов подписал 5 октября. Его заявление уже подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Напомним, некоторое время полковник полиции Иван Бахилов был на посту исполняющего обязанности рязанского управления МВД. Затем это должность занял Владимир Алай, бывший руководитель МВД по республике Адыгея Владимир Алай.