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Вторник, 25 мая, 2021
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Бывший муж Бузовой станет отцом в четвёртый раз

7info7
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Футболист  Дмитрий Тарасов приобрёл широкую известность в кругах селебрити  благодаря бывшей супруге Ольге Бузовой.

В настоящее время спортсмен счастлив в браке. Супруга – Анастасия  Костенко, подарила ему двух дочек Милану и Еву. Первая девочка родилась в браке, заключенном до соединения с Бузовой.

И вот, наконец, судьба подарила отцу возможность воспитать наследника. О поле ребёнка стало известно из инстаграм –аккаунта супруги футболиста.

По этому случаю в семье состоялся красивый праздник. Фолловеры поздравили будущих родителей и пожелали всего самого наилучшего.

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