Воскресенье, 27 октября, 2024
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Бывший депутат-убийца с Урала отправился на спецоперацию

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Экс-депутат из Артемовского Свердловской области Геннадий Виноградов записал видео из зоны проведения спецоперации, пишет E1.RU.

«Я — рядовой Виноградов Геннадий Александрович — нахожусь на территории СВО, выполняю боевые задачи командиров. Победа будет за нами!» — сказал он.

Бизнесмен оказался в колонии в 2022 году, его осудили на 15 лет за убийства и создание вооруженной банды.

По данным издания, ОПГ держала в страхе поселок Красногвардейский почти 30 лет. На ее счету были убийства, бандитизм, поджоги, незаконный оборот оружия и другие тяжкие преступления.

Банда прекратила свое существование 12 мая 2021 года: задержать отца и сына удалось благодаря одному из потерпевших, который вынес дело на федеральный уровень.

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