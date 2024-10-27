Бывший депутат-убийца с Урала отправился на спецоперацию

Экс-депутат из Артемовского Свердловской области Геннадий Виноградов записал видео из зоны проведения спецоперации, пишет E1.RU.
Бизнесмен оказался в колонии в 2022 году, его осудили на 15 лет за убийства и создание вооруженной банды.
По данным издания, ОПГ держала в страхе поселок Красногвардейский почти 30 лет. На ее счету были убийства, бандитизм, поджоги, незаконный оборот оружия и другие тяжкие преступления.
Банда прекратила свое существование 12 мая 2021 года: задержать отца и сына удалось благодаря одному из потерпевших, который вынес дело на федеральный уровень.