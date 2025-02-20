Бывший актёр шоу «Однажды в России» Ласточкин вступил в ВСУ

Бывший актёр шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин объявил о вступлении в Вооружённые силы Украины (ВСУ). В своём аккаунте в соцсети он опубликовал фото с военным билетом и автоматом, сопроводив его подписью: «Сложное время рождает сильных людей». Об этом пишет Life.ru.

Ласточкин неоднократно критиковал спецоперацию и поддерживал Киев, несмотря на то, что долгое время работал в России. Родившись в Казахстане, он получил высшее образование на Украине и всегда балансировал между двумя странами. После начала СВО шоумен заявил, что больше не может оставаться нейтральным, хотя ранее утверждал, что «связал себя» политической сдержанностью.

В России у Ласточкина остались отец и брат, которых он открыто осуждает за поддержку позиции Кремля. Ранее он не раз говорил о желании вступить в ряды ВСУ, но заявлял, что в Киеве приносит больше пользы, чем на передовой.

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Решение Ласточкина многие восприняли как показуху. «Три года готовился и понял, что всё вот-вот закончится», — иронично прокомментировал один из пользователей. Другой добавил: «Ну под конец войны всем надо стать военными, чтобы потом говорить, что войну прошёл».