Бывшему росгвардейцу, надругавшемуся над ребенком, отменили приговор

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии и направил дело в его отношении на новое рассмотрение в Пермский военный гарнизонный суд, пишет портал 59.ru.

В сентябре прошлого года начальник продовольственной службы войсковой части проводил отпуск в Перми.

Источники сообщают, что сначала военнослужащий увел 11-летнего мальчика в безлюдное место и начал показывать ему свой половой орган. После этого он начал следить за женщиной — инвалидом третьей группы. Злоумышленник дошел до ее частного дома, где решил изнасиловать жертву.

Женщина стала звать на помощь, на крики вышел ее малолетний сын, над которым мужчина надругался ранее. В итоге он склонил несовершеннолетнего к оральному сексу, после чего скрылся.

В апреле Пермский военный гарнизонный суд приговорил бывшего росгвардейца к 14 годам колонии строгого режима. Приговор обжаловал осужденный, а потерпевшая семья и военная прокуратура, которые посчитали наказание слишком мягким.

Как стало известно, приговор отменили из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства при вынесении решения судом.