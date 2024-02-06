Бывшего участника «слоновской» ОПГ задержали за хранение наркотиков

В доме у 62-летнего бывшего участника «слоновской» ОПГ обнаружили наркотики. Подробности рассказало УМВД России по Рязанской области.

Под контролем полицейских мужчина находился не только как бывший участник группировки, но и как преступник, ранее судимый за наркопреступления.

В ходе обследования квартиры злоумышленника на улице Бирюзова полицейские обнаружили два пакета с марихуаной общей массой 134 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).