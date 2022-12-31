Суббота, 31 декабря, 2022
7info

Бывшего начальника Ряжского лесничества будут судить за мошенничество

На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Ряжского лесничества, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый путём обмана получил от сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей за сокрытие информации о незаконной рубке деревьев осуждёнными.

Следствие посчитало вину мужчины доказанной и передало дело в суд.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/