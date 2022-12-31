Бывшего начальника Ряжского лесничества будут судить за мошенничество

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Ряжского лесничества, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемый путём обмана получил от сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей за сокрытие информации о незаконной рубке деревьев осуждёнными.
Следствие посчитало вину мужчины доказанной и передало дело в суд.
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