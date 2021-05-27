Бюджетные новостройки в Рязани значительно подорожают

- Advertisement -

Жилье в 2021 году продолжит дорожать. Рост цены на треть спрогнозировал искусственный интеллект инвестиционной компании Realiste.

По прогнозу, рост цен на жилье за год составит до 30%. Так, стоимость квадратного метра в рязанской новостройке может достигнуть 70 тысяч рублей.

Если подорожание квартир в целом связано с переходом строительной отрасли на работу по более безопасной для потребителей схемы финансирования строительства через эскроу-счета, то на цену бюджетного жилья особенно повлиял рост стоимости стройматериалов. Большинство бюджетных новостроек — монолитные дома, а один из основных строительных материалов для таких зданий — металлическая арматура, с начала года подорожал на 70-100%. Дополнительно выросли расходы застройщиков на заработную плату: уехавшие из-за пандемии мигранты-строители не могут вернуться в Россию, и стоимость рабочей силы в стране выросла.

Новый скачок цен ожидается в середине лета, после окончания программы льготной ипотеки. Рязанскую область не вошла в список областей Минэкономразвития РФ , где планируется продление льготной ипотеки.

На сегодня, практически единственный способ сэкономить на приобретении жилья — это покупка квартиры «на этапе котлована», когда строительные фирмы предлагают скидки на новый объект и еще есть выбор планировок. Особенно важно в этом году будет успеть до окончания периода льготной ипотеки, так как низкая процентная ставка фиксируется в договоре и в дальнейшем не меняется.

Начались продажи квартир в новом доме «Северной Компании», втором корпусе жилого комплекса — «Метропарк». Новостройка на берегу Трубежа, отличается уникальным расположением, близостью к природе и к центру Рязани. В шаговой доступности крупнейшие торговые центры города.

Уже сданы и заселены несколько подъездов первого корпуса ЖК «Метропарк», ведутся отделочные работы в оставшихся подъездах. «Северная компания» превратила часть прибрежной зоны в настоящую набережную, со скамейками и прогулочными дорожками.

Экономичные крышные котельные «Метропарка» подтвердили свою эффективность холодной зимой 2021 года. По проекту, ЖК будет обеспечен большим количеством парковочных мест и детскими игровыми площадками от европейских брендов. Запланировано строительство социальной инфраструктуры : детских садов и школы, будет разбит парк. В ЖК представлен богатый выбор планировок, в том числе квартиры с видом на реку.