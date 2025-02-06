Будущие журналисты из Касимова побывали в телестудии канала ВГТРК. Об этом сообщает администрация округа.

Этой поездке предшествовала встреча представителей молодёжи Касимовского округа с военным корреспондентом ВГТРК Григорием Вдовиным. Журналист пригласил в гости ребят, имеющих интерес к профессиям в сфере телевидения и журналистики.

В ходе экскурсии ребята узнали, как работают тележурналисты, как выглядит студия, где записывают новости для федерального вещания, увидели ньюсрум и аппаратную. Григорий Владимирович рассказал о нюансах работы в кадре и раскрыл секреты телеведущих, которые им позволяют всегда хорошо выглядеть в эфире.

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Поездка вызвала у ребят много положительных эмоций, вдохновила на дальнейшее развитие школьных пресс-центров и реализацию новых молодёжных медийных проектов.