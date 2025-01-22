Бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть свои взгляды на американскую исключительность из-за разрушительных последствий соперничества с Россией. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Робертса, постоянные трения между Россией и Соединёнными Штатами не имеют смысла, поскольку стратегические возможности России остаются непревзойдёнными.

«Если ядерная гонка между Америкой и Россией начнётся снова, это в конечном итоге приведёт к катастрофе. Надеюсь, Трамп это осознаёт», — подчеркнул Робертс.

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Он также добавил, что на данный момент США не располагают стратегическими системами, способными сравниться с российскими. Кроме того, попытки создать такие системы могут привести к нехватке средств для реализации других проектов новой администрации.