Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев представят продукты МегаФона в новом сериаоле

Компания решила отойти от традиционных рекламных форматов, представив многосерийный семейный блокбастер с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов. Обновляя креативную подачу в рекламе, МегаФон стремится отразить в ней наиболее актуальные ценности для своих абонентов.
Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт МегаФона. Главные герои – напарники-спецагенты – оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата – традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.
Брюс Уиллис, легенда мирового кино, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.
Первый эпизод посвящен новому тарифу МегаФона – «Первый семейный», уникальному предложению, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.
Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером МегаФона – компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.
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