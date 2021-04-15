Брянцы показали разруху в ЗАГСе в Клинцах

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Жители Клинцов Брянской области опубликовали фотографии и видео, на которых запечатлели местный ЗАГС, находящийся в удручающем состоянии, пишет портал «Клинцы.инфо».

Подчеркивается, что по состоянию на 15 апреля проблема не решена. Это касается и здания, и прилегающей к нему территории.

«Как достучаться до чиновников, чтобы отремонтировали в Клинцах ЗАГС и прилегающую территорию?» – задаются вопросом журналисты.

Клинчане в очередной раз обращаются с просьбой к чиновникам обратить внимание на ситуацию.