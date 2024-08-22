Брошенный матерью сын участника СВО обрёл опекунов и крёстных родителей

В Вологде семимесячный Игорь, оставленный матерью, обрел крестных родителей. Таинство крещения состоялось в храме Николая Чудотворца, где его провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, пишет «Вологда.рф».

Отец мальчика, участник СВО, узнал о его рождении, находясь на лечении после ранения. Мать оставила малыша в Перинатальном центре Вологды, а сама семья распалась незадолго до этого. Однако родственники со стороны отца взяли на себя заботу о ребенке, обратившись за опекой в социальную приемную при администрации города.

Игорь сейчас воспитывается бабушкой и дедушкой, которые приняли его с большой радостью. Бабушка Ольга Мельникова поделилась, что в их семье уже есть шесть внучек и один внук, и вся семья активно помогает в воспитании нового члена семьи. По ее словам, появление Игоря принесло в их жизнь новые краски и вернуло воспоминания о молодости.

Крестными родителями малыша стали сестра военнослужащего Юлия Соколова и её муж Сергей. Они с самого начала поддерживали семью и взяли на себя часть ответственности за воспитание Игоря. Митрополит Савва отметил важность крещения, подчеркнув, что оно дает Божье благословение и поддержку в жизни ребенка.

В прошлом месяце Игорь впервые встретился со своим отцом, который находится в Вологде на лечении перед возвращением в зону СВО.