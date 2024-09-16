Брошенные цинковые гробы нашли в лесах под Курганом

В курганских лесах снова нашли несколько брошенных цинковых гробов, сообщает URA.RU.

Они были прикопаны недалеко от микрорайона Зайково и села Чистопрудное. Об этом рассказал председатель областного союза похоронных организаций Артур Пономарев.

В августе очевидцы уже обнаруживали цинковый гроб, оставленный под Курганом.

«В курганских лесах снова нашли брошенные цинковые гробы. На данный момент известно о четырёх случаях, но, вероятно, их может быть больше. Один из гробов был завернут в баннер похоронного предприятия — ИП Григорьев. Если природоохранная прокуратура займется этим делом, предпринимателю грозит серьёзный штраф», — рассказал Пономарев.

По словам Пономарева, утилизация цинковых гробов должна проводиться на специализированных предприятиях. Однако представители небольших похоронных компаний часто нарушают правила.

«Кроме того, такие предприятия нередко не имеют помещений и квалифицированного персонала для работы с телами. Гробы вскрывают в неизвестных местах, а тела могут перекладывать чуть ли не в лесу. Недобросовестные бизнесмены пользуются шоковым состоянием родственников. Хочу призвать их не доверять деньги случайным людям или так называемым „чёрным агентам“, а обращаться в проверенные похоронные компании с надёжным персоналом, моргами и необходимым оборудованием», — подчеркнул Пономарев.