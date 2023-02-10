Брянская область пережила самую массированную украинскую атаку беспилотниками с начала спецоперации, обратил внимание портал «Брянские новости».

В четверг средства ПВО сбили минимум десять летательных аппаратов. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что под огонь попал Стародубский муниципальный округ. Российские военные успешно отразили эту атаку.

Губернатор позже рассказал, что осколки одного из дронов упали на строящийся дом в Брянском районе. Жительница пригорода отметила, что после удара здание просто разнесло.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что дом получил серьезные повреждения лишился части крыши и стен, окна вылетели.