Братьев-подростков будут судить за кражи и уничтожение имущества

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В Рязанском районе следователи завершили расследование уголовного дела о кражах в отношении двух братьев 17 и 16 лет. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

– В зависимости от роли каждого братья обвиняются в кражах (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в сентябре – октябре 2020г. братья вместе и по одиночке совершили хищения из домов и хозпостроек. В числе похищенного оказались два мотоцикла, скутер, ручные инструменты, удочки. Младший обвиняемый сжёг скутер, который не смог завести.

Уголовное дело передано в суд.