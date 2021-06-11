Братьев-подростков будут судить за кражи и уничтожение имущества

В Рязанском районе следователи завершили расследование уголовного дела о кражах в отношении двух братьев 17 и 16 лет. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По версии следствия, в сентябре – октябре 2020г. братья вместе и по одиночке совершили хищения из домов и хозпостроек. В числе похищенного оказались два мотоцикла, скутер, ручные инструменты, удочки. Младший обвиняемый сжёг скутер, который не смог завести.
Уголовное дело передано в суд.