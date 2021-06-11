18.4 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Братьев-подростков будут судить за кражи и уничтожение имущества

7info
- Advertisement -

В Рязанском районе следователи завершили расследование уголовного дела о кражах в отношении двух братьев 17 и 16 лет. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

– В зависимости от роли каждого братья обвиняются в кражах (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), – говорится в сообщении ведомства. 

По версии следствия, в сентябре – октябре 2020г. братья вместе и по одиночке совершили хищения из домов и хозпостроек. В числе похищенного оказались два мотоцикла, скутер, ручные инструменты, удочки. Младший обвиняемый сжёг скутер, который не смог завести.

Уголовное дело передано в суд. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]