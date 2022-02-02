Борис Ясинский проверил уборку снега по обращениям рязанцев

2 февраля и.о. заместителя главы мэрии Борис Ясинский совместно с руководителем региональной Госжилинспекции Геннадием Шмидтом провели объезд территорий Рязани по обращениям жителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, после обращения жителя в социальных сетях проведена расчистка от наледи кровли жилого дома по адресу 6-я Линия, 10. На улице Гоголя, 36 поступали жалобы на неубранный снег на дворовой территории и проезде. Сейчас проводится расчистка участка.
Ясинский отметил, что плохо убран пешеходный переход на улице Березовой. Замглавы поручил ДБГ убрать от снега пешеходную зону от Гоголя до Черновицкой и провести расчистку пешеходных переходов.
Также от жителей поступила информация, что на улице Некрасова центральная дорога почищена, однако, уборка тротуаров произведена некачественно. МБУ «ДБГ» дано задание выполнить работы как следует, дорожки в местах скользкости посыпать.
На перекрестке улиц Советской Армии и Касимовское шоссе пешеходные переходы почищены, но по краю дороги большие скопления снега. Борис Ясинский поручил расчистить обочину, ливневую канализацию.
Напротив дома 18 по ул. Советской Армии ДБГ поручено привести в порядок дорожки на зеленой зоне, пешеходный переход. На улицах Новоселов и Шереметьевской — грейдирование по двум сторонам дороги, расширить ее.
Также замглавы посмотрел территорию по адресу улица Крупской вблизи ДШИ №4 и детского сада №115 – здесь поступила жалоба от жителя на нерасчищенную дорогу и парковку. По поручению Бориса Ясинского городские службы уже начали здесь расчистку, завтра до конца дня работы будут выполнены.
Уточняется, что парковка у поликлиники №6 на улице Гагарина также будет расчищена.