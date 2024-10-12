Большой КВН в Рязани! 12 октября во Дворце молодёжи

В субботу, 12 октября, в Рязани пройдёт Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН сезона 2024. За выход в финал поборются команды из Рязани, Санкт-Петербурга, Тульской области, Луховиц.

Игра пройдёт во Дворце молодёжи, начало в 18.00. Возрастное ограничение: 6+.

Вести игру будет квнщица из Высшей лиги Дарья Чепасова.

В группе 7info ВКонтакте мы разыграли 10 билетов на полуфинальную игру.

#ПФКИ#фондкультурныхинициатив#грантдлякреативныхкоманд#КубокЧемпионовНаставники

#росмолодёжь#региондлямолодых62

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

#РосмолодёжьГранты#Росмолодёжь

Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».