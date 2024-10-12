Суббота, 12 октября, 2024

Большой КВН в Рязани! 12 октября во Дворце молодёжи

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В субботу, 12 октября, в Рязани пройдёт Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН сезона 2024. За выход в финал поборются команды из Рязани, Санкт-Петербурга, Тульской области, Луховиц. 

Игра пройдёт во Дворце молодёжи, начало в 18.00. Возрастное ограничение: 6+.

Вести игру будет квнщица из Высшей лиги Дарья Чепасова.

В группе 7info ВКонтакте мы разыграли 10 билетов на полуфинальную игру.

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

#РосмолодёжьГранты#Росмолодёжь
Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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