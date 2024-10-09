Ведущей Полуфинала КВН в Рязани станет участница команды из Высшей лиги

Уже совсем скоро, 12 октября, в Рязани пройдёт Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН сезона 2024. И у нас есть прекрасная новость: вести игру будет квнщица из Высшей лиги Дарья Чепасова.

Возможно, вы помните Дарью в составе команды-четвертьфиналиста «вышки» «Бомонд» (г. Челябинск). Кстати, голос Дарьи можно услышать на радиостанции «Юмор-ФМ», где она работает ведущей. Сейчас очаровательный редактор уже мчит из Санкт-Петербурга в Рязань, чтобы подарить праздник рязанским любителям КВН.

До встречи на игре 12 октября в Рязанском дворце молодёжи в 18 часов.

А мы напоминаем, что в группе 7info мы разыгрываем 10 билетов на полуфинальную игру.

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».