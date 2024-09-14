Большие гастроли в Рязанском драмтеатре продолжились спектаклем «Старший сын»

Магнитогорский академический драматический театр им. А. С. Пушкина продолжает удивлять рязанских зрителей на сцене Театра драмы в рамках Больших гастролей. На сей раз, показана была комедия. И не просто комедия, а постановка по материалу Александра Вампилова под названием «Старший сын»!

История, удивительным образом сочетающая в себе искрометный юмор в антураже бытовых стычек и маленьких радостей обыденности и трогательность семейных взаимоотношений, перенесла зал в прошлый век. Время, когда знакомились только вживую, песни распевали под гитару по ночам, а подружиться с незнакомцем можно было за один вечер, вместе опоздав на электричку.

С этого и начиналось основное действо: Владимир и Семён, не успев на поезд и поняв, что в малознакомом месте им нужно переждать ночь до утреннего рейса, начинают суетливо искать временный приют, дабы не окоченеть. Череда событий приводит их в дом Сарафанова, старшим, потерянным сыном которого и притворяется Владимир. Однако игра в ребёнка и брата — поскольку у мужчины есть двое детей, — затягивается. Настолько, что главный герой и вовсе восклицает в кульминационный момент после признания: «Я уже сам не уверен, что я не ваш сын!».

И немудрено, ведь с Сарафановым они успели прикипеть друг к другу и стать настоящей семьёй. Осложнялось положение Владимира и другими проблемами и конфликтами, помимо моральных терзаний из-за собственного положения. Влюблённость «младшего брата» во взрослую женщину, слегка инфантильный характер «отца», сопровождающийся эмоциональными вспышками и стенаниями о грядущем одиночестве, когда дети уедут, собственные чувства к «сестре» Нине. А вдобавок ко всему выходки повесы Семёна, что в итоге и привели к обличению и разрешению основного конфликта пьесы.

Удивительно, как вопреки такому нагромождению интриг, связей трагических судеб и взаимных тайн и обманов между персонажами, а может и именно благодаря им, спектакль стал настоящей феерией юмора! Доброго и «на грани», будничного и экстравагантного. Абсолютно каждая шутка была встречена смехом со стороны зрительного зала, заразительным или восторженным, тёплым или ироничным. Всё потому, что, несмотря на абсурдность происходящего иной раз, абсолютно каждый мог увидеть себя в тех или иных сценах, настолько близкими и родными персонажи в них казались.

Атмосфера советского времени, замечательно воссозданная благодаря декорациям, нарядам и музыке, позволяла чувствовать себя так, словно находишься в семейном кругу, слушаешь милую и смешную историю из чьего-то прошлого. Так что артистов провожали бурными овациями.

Следующим спектаклем в программе станет комедия уже французская — «Муж с того света».

Полина Иманова