Больше половины рязанцев были подвержены профессиональному выгоранию

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Служба исследований hh.ru провела опрос среди рязанцев и выяснила, насколько они подвережны профессиональному выгоранию и как снимают накопившийся стресс.

64% жителей Рязанской области хотя бы раз испытывали профессиональное выгорание. 18% с выгоранием не сталкивались, еще 18% затруднились ответить.

Подверженные профессиональному выгоранию люди пытались по-разному справиться со стрессом. 46% подошли к проблеме серьезно и сменили работу, 43% решили взять отпуск, 26% начали заниматься спортом, 20% сменили свою профессию, 13% опрошенных практиковали медитацию. Кроме того, некоторые жители региона признались, что им помогли справиться с выгоранием алкоголь, сигареты и психолог.

Профессиональному выгоранию чаще всего подвержены специалисты по управлению персоналом, маркетологи и специалисты по рекламе. Меньше всего профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал.

Те, кто никогда не сталкивались с профессиональным выгоранием, уверены, что им помогает спорт и хороший отдых.