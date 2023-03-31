Больше половины компаний планируют расширить штат с апреля

Большинство (58%) работодателей собираются увеличить штатную численность и нанять новых сотрудников во II квартале 2023 года, следует из опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть у «Известий»).

При этом 19% респондентов сообщили о планах только заместить сотрудников, еще столько же — не будут ничего менять. И всего 4% хотят сократить персонал.

В крупнейших компаниях подтвердили «Известиям», что намереваются привлекать новых сотрудников. Основные причины — рост числа инвестиционных проектов и новых точек присутствия, а также увеличение объема гособоронзаказа и сезонность.

Большая часть крупных игроков планируют набирать рабочих, инженеров и IT-специалистов, следует из ответов компаний. Во ВНИИ труда согласились, что это самые востребованные соискатели.

В то же время конкуренция за персонал растет каждый месяц — по итогам I квартала 2023-го среднее число вакансий увеличилось на 9% по сравнению с началом года, подчеркнул заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Между тем больше всего объявлений на конец марта опубликованы в сферах торговли, транспорта и производства, рассказал эксперт.

«Шоковая терапия» прошлого года почти позади, и сейчас бизнес снова активизирует процессы найма, отметила гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Но сам поиск персонала осложняется из-за нехватки кадров и может занимать больше времени, поэтому стоимость рекрутинга растет, добавила она. По ее словам, из-за этого сокращаются штатные позиции, а компании предпочитают аренду кадров.

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