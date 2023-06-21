Среда, 21 июня, 2023
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Больше 900 жителей Рязанской области могут бесплатно пройти переобучение

Татьяна Проводина
Изображение от lookstudio на Freepik

В Рязанской области идёт набор граждан на бесплатное профессиональное обучение. Какие категории граждан могут воспользоваться такой возможностью, рассказали в региональном Центре занятости населения.

Пройти обучение могут, в частности, жители Рязанской области в возрасте до 35 и старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребёнком, безработные граждане и находящиеся под риском увольнения, незанятые рязанки с детьми-дошкольниками.

Сейчас обучается 448 человек. Всего в нынешнем году бесплатной возможностью смогут воспользоваться больше 900 жителей региона.

Среди 240 образовательных программ наиболее популярны «Тестировщик программного обеспечения», «Графический дизайн», «Специалист по таргетированной рекламе и SMM», «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», «Психолог-консультант: с нуля до первого клиента», «Контент-менеджер социальных сетей», «Профессия инженер-экономист» и «Специалист по работе с маркетплейсами».

Записаться на курсы можно, подав заявление на платформе «Работа в России» и в течение 3 дней предоставив в центр занятости населения по месту жительства документы, подтверждающие одну из категорий участника проекта.

Затем нужно пройти профориентационное тестирование для подбора подходящей образовательной программы.

Подробности по телефонам: 8 (4912) 72-04-80 и 8 (4912) 72-02-76.

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