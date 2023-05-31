«Больной вопрос Скопина» частично решили за день после вмешательства Малкова

На заседании правительства Рязанской области 30 мая губернатор Малков поднял больную тему Скопина — перебои с водоснабжением. Об этом политик сообщил в телеграм-канале.

Вопрос из соцсетей от скопинца Артёма: «Больше месяца сидим без воды. Утром давления не хватает горячую воду продавить. Днём и вечером воды вообще нет. Как с ребёнком без воды пережить это лето?».

Исполняющая обязанности главы администрации Ирина Ланина пояснила, что воды нет на верхних этажах двух пятиэтажек микрорайона. Это связано с ветхим участком на водоводе через реку Вёрда. Увеличение напора воды может привести к аварии — тогда без воды останутся три микрорайона. Проблему надеются решить за лето, заявка подана на рассмотрение в министерстве ТЭК ЖКХ и области.

— Поручил за один день пройти все бюрократические процедуры, определить исполнителя и приступить к работе в самое ближайшее время, — написал Малков.

Все необходимые согласования проведены в течение дня. Вечером уже подписал распоряжение о выделении 68 млн рублей на капитальный ремонт нескольких участков водопроводных сетей в Скопине. Продолжим и дальше системно выправлять ситуацию.