Больницу водников в Касимове передадут Минздраву Рязанской области

Касимовский межмуниципальный медицинский центр на странице ВКонтакте опубликовал ответ на запрос одного из подписчиков по поводу судьбы больницы водников в Касимове.

На вопрос ответила заместитель начальника Управления ФМБА России Зименкова. По её словам, сейчас в Касимове нет отраслей производства с особо опасными условиями труда. Именно их сотрудников обслуживают подведомственные управлению учреждения.

Из-за этого принято решение закрыть филиал ФМБА в Касимове. Больницу передадут в ведение Минздрава Рязанской области. 28 сентября создана рабочая группа для решения этого вопроса.