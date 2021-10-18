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Понедельник, 18 октября, 2021
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Больницу водников в Касимове передадут Минздраву Рязанской области

7info
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

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Касимовский межмуниципальный медицинский центр на странице ВКонтакте опубликовал ответ на запрос одного из подписчиков по поводу судьбы больницы водников в Касимове.

На вопрос ответила заместитель начальника Управления ФМБА России Зименкова. По её словам, сейчас в Касимове нет отраслей производства с особо опасными условиями труда. Именно их сотрудников обслуживают подведомственные управлению учреждения.

Из-за этого принято решение закрыть филиал ФМБА в Касимове. Больницу передадут в ведение Минздрава Рязанской области. 28 сентября создана рабочая группа для решения этого вопроса.

Больницу водников в Касимове передадут Минздраву Рязанской области

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