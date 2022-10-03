Более 59 тысяч работников в Рязанской области выбрали электронную трудовую книжку

С 2020 года в России введен новый формат хорошо знакомого всем работающим документа — электронная трудовая книжка. В Рязанской области более 59 тысяч работников выбрали электронную трудовую книжку. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

У граждан, начинающих свою трудовую деятельность с 2021 года впервые, все сведения о периодах трудовой деятельности ведутся только в электронном виде, без оформления бумажной книжки

Формирование сведений о трудовой деятельности работающих граждан в электронном виде началось 1 января 2020 года. Переход на новый формат ведения сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется с согласия человека (за исключением тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года — для них сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки). Если при первоначальном выборе работник изъявил желание вести привычную бумажную трудовую книжку, у него остается право в любой момент перейти на электронную трудовую.

Напомним, что электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой: место работы, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, основание кадрового мероприятия.

Для работников электронная трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности. Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ, портале Госуслуг, в офисе МФЦ, либо в клиентской службе ОПФР по Рязанской области, а также в виде бумажной выписки у работодателя за период работы у него.