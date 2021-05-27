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Четверг, 27 мая, 2021
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Более 4 тысяч рязанских школьников участвовали в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности

7info7
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Школьники умеют планировать бюджет, но с трудом представляют, как использовать для получения дохода отслужившие вещи. Это показали итоги онлайн-олимпиады для учеников 1–9-х классов «Юный предприниматель и финансовая грамотность», которая проходила в России с 13 апреля по 17 мая 2021 года. Всего в пробном и основном турах олимпиады приняли участие более 4 тысяч рязанских школьников.

Юные рязанцы могли познакомиться с основами предпринимательского мышления, больше узнать о правильном поведении для защиты от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке и т.д. Задачи, которые нужно было решать в рамках олимпиады, моделировали реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, также была возможность потренироваться в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Более 90% участников верно решили задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками. С темой повторного использования отслуживших вещей для получения дохода справились лишь около 30% учащихся. А сложнее всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога, – более 80% школьников ответили на эти вопросы неверно.

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» была реализована образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

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