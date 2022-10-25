Более 30 км бесстыкового пути уложили рязанские железнодорожники в период ремонтно-путевой кампании

В ходе ремонтно-путевой кампании в этом году рязанские железнодорожники уложили более 30 км бесстыкового пути. Наиболее протяженные отремонтированные участки: Денежниково – Старожилово (почти 16 км), Дивово – Рыбное (свыше 14 км). На этих участках выполнен полный цикл путевых работ: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, выправка пути, сварка бесстыкового пути. Для укладки пути использовались модернизированные рельсовые скрепления, которые позволяют увеличить срок эксплуатации, повысить качество пути и обеспечить максимальную плавность хода для большего комфорта пассажиров.

Кроме того, железнодорожники уложили 29 новых стрелочных переводов, которые оборудованы системами пневмообдувки для обеспечения стабильной работы в зимний период, провели выправку 102 км пути и 109 стрелочных переводов.

Большинство путевых работ велось по технологии «закрытого перегона», которая позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы работ в короткие сроки. При этом движение поездов не прерывается, а организовывается по одному пути в реверсивном режиме.

Всего в проведении ремонтно-путевой кампании было задействовано 18 единиц спецтехники, в том числе самоходная машина для комплексной выправки и стабилизации пути, 8 путевых машин тяжелого типа, 22 единицы автотракторной техники, а также 4 укладочных крана, 8 моторных платформ, 4 выправочно-подбивочных комплекса, электробалластер, 2 рельсосварочные машины и другая техника.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram