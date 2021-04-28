Более 2 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Рязанской области

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В Рязанской области на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» направят свыше 2 млрд рублей в 2021 году. Об этом заявил Николай Любимов на выездном совещании в среду, 28 апреля.

Глава региона упомянул, что примерно такие же средства потратили и в прошлом году на реализацию данного нацпроекта. В рамках этой программы строится и новый корпус онкодиспансера.

— Благодаря депутату Госдумы от Рязанской области Андрею Макарову нам уже удалось начать возводить здание. Это большое событие для региона. Это позволит сделать мощный рывок в лечении заболеваний онкопрофиля, — сказал Николай Любимов.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Рязанской области появилась и новая больница скорой медицинской помощи. Губернатор впервые посетил учреждение в профессиональный праздник ее сотрудников.

В больнице уже год лечат больных COVID-19, но со стабилизацией ситуации БСМП постепенно возвращается к обычному режиму работы. Николай Любимов посетил приемное отделение, операционные блоки, кардиологию и палаты интенсивной терапии.