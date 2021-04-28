Более 2 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Рязанской области

В Рязанской области на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» направят свыше 2 млрд рублей в 2021 году. Об этом заявил Николай Любимов на выездном совещании в среду, 28 апреля.
Глава региона упомянул, что примерно такие же средства потратили и в прошлом году на реализацию данного нацпроекта. В рамках этой программы строится и новый корпус онкодиспансера.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Рязанской области появилась и новая больница скорой медицинской помощи. Губернатор впервые посетил учреждение в профессиональный праздник ее сотрудников.
В больнице уже год лечат больных COVID-19, но со стабилизацией ситуации БСМП постепенно возвращается к обычному режиму работы. Николай Любимов посетил приемное отделение, операционные блоки, кардиологию и палаты интенсивной терапии.