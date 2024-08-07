Среда, 7 августа, 2024

Более 100 человек в Рязанской области не могут пройти гемодиализ из-за отсутствия препаратов, заявил прокурор

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

В регионе не хватает препаратов, с помощью которых делают гемодиализ. Из-за этого более 100 рязанцев с почечной недостаточностью не могут провести необходимую процедуру. О проблеме заявил прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев на заседании областного правительства 7 августа.

Он отметил, что обращение по данному поводу находится на контроле Генеральной прокуратуры. Дмитрий Коданев попросил министра здравоохранения региона Александра Пшенникова обратить внимание на проблему.

Губернатор Павел Малков поручил внести этот вопрос на ближайшее совещание по здравоохранению.

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