Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Бойцы в зоне спецоперации получат подарки к 23 февраля от жителей Шацкого района Рязанской области

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Фото из канала Рязань в Telegram

Жители Шацкого района 1 февраля отправили в зону специальной военной операции первую партию подарков ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Рязань в Telegram.

Готовится к отправке в скором времени и вторая партия.

Жители одного из сёл за 3 дня собрали больше 50 тысяч рублей. На эти деньги купили продукты и предметы первой необходимости. Некоторые отправляют военнослужащим тёплые вещи.

Пчеловоды Новочернеевского сельского поселения отправят 40 литров мёда, а женщины из клуба «Гармония» связали и отправили тёплые носки.

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