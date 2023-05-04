Бойцы из Рязанской области в зоне СВО пообщались с семьями по телемосту

Рязанские военнослужащие в зоне специальной военной операции пообщались с родственниками в режиме телемоста в преддверии Дня Победы.
Телемост прошёл на площадке областного военкомата, – сообщает Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.
С рязанскими воинами пообщались также ветераны Великой Отечественной войны Леонид Иванович Окрут и Герман Николаевич Грибакин, замначальника Главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Владимир Бабич и военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.
Военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником, отметив, что подвиги дедов и прадедов сегодня служат им примером.
Они поблагодарили жителей региона за всестороннюю поддержку.
Ветераны ВОВ поздравили рязанских воинов с наступающим Днём Победы и подчеркнули, что Рязанская земля гордится ими и ждёт скорейшего возвращения земляков домой с Победой.
Участники СВО пообщались со своими семьями. Близкие выразили бойцам поддержку и надежду на их скорейшее возвращение домой.
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