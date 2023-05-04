Бойцы из Рязанской области в зоне СВО пообщались с семьями по телемосту

Рязанские военнослужащие в зоне специальной военной операции пообщались с родственниками в режиме телемоста в преддверии Дня Победы.

Телемост прошёл на площадке областного военкомата, – сообщает Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.

С рязанскими воинами пообщались также ветераны Великой Отечественной войны Леонид Иванович Окрут и Герман Николаевич Грибакин, замначальника Главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Владимир Бабич и военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

Военнослужащие поздравили ветеранов с наступающим праздником, отметив, что подвиги дедов и прадедов сегодня служат им примером.

«Мы не подведём! С достоинством выполним поставленную задачу. Фашизму и нацизму не бывать на нашей земле! Враг будет разбит, Победа будет за нами!», – сказали участники спецоперации.

Они поблагодарили жителей региона за всестороннюю поддержку.

Ветераны ВОВ поздравили рязанских воинов с наступающим Днём Победы и подчеркнули, что Рязанская земля гордится ими и ждёт скорейшего возвращения земляков домой с Победой.

Участники СВО пообщались со своими семьями. Близкие выразили бойцам поддержку и надежду на их скорейшее возвращение домой.