Богослов Батарчук объяснил, почему на Радоницу снятся покойники

Во вторник, 29 апреля, православные христиане будут отмечать Радоницу. В этот день принято приходить в церковь и молиться о душе усопших. Часто на Радоницу снятся покойники. Теолог Денис Батарчук рассказал «Вечерней Москве», как Церковь относится к таким снам.
По его словам, в народной традиции снам придают большое значение, в них ищут пророческие знаки и вещие истории. Но священники советуют не придавать сновидениям большого значения.
Привязывать сны к календарным датам не стоит. Хотя на Радоницу действительно может присниться умерший человек, этому, по мнению Батарчука, есть научное объяснение.
Богослов напомнил, что для верующих связь с умершими не исчезает. После физической смерти общение с ними продолжается через молитву. На Радоницу обязательно нужно молиться об усопшем.
Ранее православный священник Антоний Русакевич в своём блоге рассказал о главных традициях предстоящего дня поминовения — Радоницы. Радоница установлена на девятый день после Пасхи Христовой, в этом году она приходится на 29 апреля.