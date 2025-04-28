Богослов Батарчук объяснил, почему на Радоницу снятся покойники

Во вторник, 29 апреля, православные христиане будут отмечать Радоницу. В этот день принято приходить в церковь и молиться о душе усопших. Часто на Радоницу снятся покойники. Теолог Денис Батарчук рассказал «Вечерней Москве», как Церковь относится к таким снам.

По его словам, в народной традиции снам придают большое значение, в них ищут пророческие знаки и вещие истории. Но священники советуют не придавать сновидениям большого значения.

— Опытные духовники рекомендуют своим чадам не зацикливаться на снах, так как это может увести человека в неправильную сторону, — пояснил Батарчук. — С точки зрения биологии, физиологии и нейронаук, сны — это явление, которое до конца ещё не изучено. С точки зрения духовной жизни к ним следует относиться спокойно.

Привязывать сны к календарным датам не стоит. Хотя на Радоницу действительно может присниться умерший человек, этому, по мнению Батарчука, есть научное объяснение.

— На самом деле всё просто: человеку снятся те события, в которых участвует его мозг и память, — объяснил теолог. — Если человек в течение дня размышляет о чём-то или вспоминает кого-то, это вполне может проявиться в его снах. Это совершенно нормальное и научно объяснимое явление. Реклама

Богослов напомнил, что для верующих связь с умершими не исчезает. После физической смерти общение с ними продолжается через молитву. На Радоницу обязательно нужно молиться об усопшем.

Ранее православный священник Антоний Русакевич в своём блоге рассказал о главных традициях предстоящего дня поминовения — Радоницы. Радоница установлена на девятый день после Пасхи Христовой, в этом году она приходится на 29 апреля.