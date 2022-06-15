Богомаз обвинил демократов в обстреле брянского села в Клинцах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал обстрел территории села Займище в Клинцах, сообщает Брянская губерния.

По его мнению, в случившемся виноваты демократы.

«Страшно то, что забываем историю, а потом начинаем героизировать нацистов с помощью наших так называемых демократов. И вот вырастили рядом по сути новых фашистов», – высказался Богомаз.

В результате случившегося пострадали шесть человек. Они попали в районную больницу с осколочными ранениями. Повреждения получили около 50 домов.