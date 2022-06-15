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Четверг, 16 июня, 2022

Богомаз обвинил демократов в обстреле брянского села в Клинцах

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Богомаз обвинил демократов в обстреле брянского села в Клинцах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал обстрел территории села Займище в Клинцах, сообщает Брянская губерния.

По его мнению, в случившемся виноваты демократы.

«Страшно то, что забываем историю, а потом начинаем героизировать нацистов с помощью наших так называемых демократов. И вот вырастили рядом по сути новых фашистов», – высказался Богомаз.

В результате случившегося пострадали шесть человек. Они попали в районную больницу с осколочными ранениями. Повреждения получили около 50 домов.

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