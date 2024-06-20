Четверг, 20 июня, 2024

Боец ВСУ вернулся с фронта ради мести военкому, который развлекался с его женой

Автор: powder

Опубликовано

Украинский солдат вернулся с фронта и нашел начальника ТЦК, который отправил его в зону боевых действий, пишет телеграм-канал «Шепот фронта».

По его данным, боец ВСУ отслужил два года, но имени сдавшего его военкома не забыл и затаил обиду. Кроме того, он «начал шастать к жене солдата».

Узнав об этом, мобилизованный проследовал по известному адресу ТЦК — искать давнего знакомого. Разъяренного солдата пытались удержать несколько мужчин в форме.

В итоге военный осыпал начальника ТЦК отборным матом, охапкой презервативов и удалился. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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