Украинский солдат вернулся с фронта и нашел начальника ТЦК, который отправил его в зону боевых действий, пишет телеграм-канал «Шепот фронта».

По его данным, боец ВСУ отслужил два года, но имени сдавшего его военкома не забыл и затаил обиду. Кроме того, он «начал шастать к жене солдата».

Узнав об этом, мобилизованный проследовал по известному адресу ТЦК — искать давнего знакомого. Разъяренного солдата пытались удержать несколько мужчин в форме.

В итоге военный осыпал начальника ТЦК отборным матом, охапкой презервативов и удалился. Его дальнейшая судьба неизвестна.