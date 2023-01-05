Боец ММА убил инспектора в Москве в канун Нового года

Убийцей инспектора дорожной инспекции в Москве оказался боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов, сообщил ТАСС.

Инцидент произошел 31 декабря на Москворецкой набережной рядом с парком «Зарядье».

По предварительной версии, 33-летний сотрудник МАДИ присел на скамейку и решил доложить в ситуационный центр о дорожной обстановке. В этот момент к нему подлетел преступник и стал наносить серию ножевых ранений.

Инспектор скончался на месте, получив как минимум десять ударом холодным оружием. Убийце грозит пожизненное заключение. У погибшего остались жена и двое маленьких детей. Злоумышленника заключили под стражу.