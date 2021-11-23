Блокадница с онкологией сделала себе операцию, не дождавшись помощи врачей

Комитет по здравоохранению Ленинградской области проводит проверку истории пенсионерки с онкологией, которая едва не умерла из-за отложенной на неопределенный срок операции, пишет КП.

Сообщается, что отчаявшейся бабушке, пережившая войну и голод, ничего не оставалось, как самой себя прооперировать. Женщине больше 90 лет.

«Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело», – написала женщина в предсмертной записке.

Медсестра рассказала, что у пациентки на фоне онкологического заболевания развился асцит – скопление жидкости в брюшной полости. Ей стало трудно ходить, лежать и даже дышать. В итоге пенсионерка решила сделать надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость.

В счастью, женщина выжила, сейчас она находится в больнице. По предварительной версии, плановая операция не состоялась из-за проблем пациентки с анализами – у нее выявили коронавирус.