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Среда, 23 июня, 2021
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Блогер-урбанист Аркадий Гершман раскритиковал предложения Сорокиной по борьбе с пробками

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Блогер-урбанист Аркадий Гершман раскритиковал предложения Сорокиной по борьбе с пробками
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Блогер Аркадий Гершман выступил с критикой предложений Елены Сорокиной по борьбе с пробками.

Гершман считает, что мэр Рязани поставила на последнее место самый действенный способ — создание выделенных полос.

— Самый эффективный, дешёвый и признанный во всём мире способ победить заторы отнесли на последнее место, — написал урбанист.

Строительство новых дорог не даст эффекта, спровоцировав увеличение количества машин. Блогер рекомендует почитать про постулат Льюиса — Могриджа, парадокс Доунса — Томсона.

Передача дорог области снимет проблему ремонта, но не позволит менять транспортные схемы, внедрять платную парковку, делать выделенки.

Умные светофоры, по словам блогера, дают незначительный эффект.

Выделенные полосы снизят число машин, правда, сделать их необходимо правильно. Плюс разобраться с расписанием маршрутов, билетным меню, подвижным составом.

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