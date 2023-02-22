Среда, 22 февраля, 2023
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Блогер сравнила цены на продукты в России и Европе

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Блогер Елена Шаталова сравнила цены на продукты в России и Европе, сообщил портал Губерния Daily.

По ее словам, цены на мясо в европейских странах кажутся «космическими».

«72 евро за килограмм (5800 рублей), но магазин был дорогой. Вероятней всего, на рынке или в супермаркете эта цифра будет ниже, но все равно далека от наших российских», – подчеркнула Шаталова.

В немецких магазинах стоимость мясной продукции также оказалась выше, чем на родине. Речь идет о филе индейки, свинине и говядине.

По ее наблюдениям, остальные товары в Италии, Германии и Испании в среднем стоят столько же, сколько в России.

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