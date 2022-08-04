Блогер Литвин дисквалифицирован РФС на 1,5 года после матча в Рязани

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать блогера Михаила Литвина после матча в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал РФС.

После игры ФК «Рязань» — «Сахалинец» Литвин ударил главного судью встречи. Перед этим его удалили со скамейки запасных.

— Михаил Литвин дисквалифицирован на 1,5 года во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафован на 300 тысяч рублей, — сообщает РФС.

Наказание основатель команды и игрок «Сахалинца» получил за оскорбительное поведение, а также за оказание физического воздействия на судью.

Также РФС признал ошибочным назначение пенальти в ворота гостей. Именно этот эпизод вызвал негодование Литвина.