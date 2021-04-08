Блогер Эдвард Бил рассказал подробности аварии на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП с пострадавшей на Садовом кольце столицы, рассказал о случившемся «Москва 24».

По его словам, скорость в момент аварии была 80-90 километров в час. Если бы больше – «от меня бы ничего не осталось».

Эдвард собирается продать машины, чтобы помочь пострадавшей Марии. За свои автомобили молодой человек планирует выручить 5 миллионов рублей.

Времени на съёмки блога у Била сейчас нет – слишком много проблем.

Авария произошла 1 апреля. Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил, выехала на встречку, спровоцировав массовое ДТП. Серьёзные травмы получила консультант Госдумы Мария Артёмова.