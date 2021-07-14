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Среда, 14 июля, 2021
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Близкий к семье Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы

Елена Лобанова
Близкий к семье Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы
Фото Борис Кудрявов
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Бывший актер и режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга. Его слова приводит «Комсомольская правда«. 

Напомним, глиобластому у известной актрисы выявили в 2018 году. Тогда женщина родила младшую дочь Милу. Актриса перенесла две операции по удалению опухоли: за границей и в России, уже после рецидива. 

Анастасия Заворотнюк переживала разные периоды: было и ухудшение, и улучшение. Однако в настоящее время ее состояние стабилизировалось. 

Ремиссию актриса переживает в загородном подмосковном доме. По словам режиссера, она много времени проводит на свежем воздухе, в коляске. 

— Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Она ему улыбнулась, поздоровалась, но общаться не стала, — рассказал Анатолий Демидов. 

Лекарства женщина продолжает принимать из-за болей. По словам родных, у Анастасии иногда болит голова и случаются кратковременные потери сознания. 

— В момент встречи у нее на голове была косынка (волос нет). В больших солнцезащитных очках, закрывающих пол-лица, сидела в коляске, укрытая пледом. Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает, — отметил режиссер. 

Демидов рассказал, что у актрисы пострадали сердце, печень и почки. Из-за этого, по его словам, есть осложнения. При этом Анастасия Заворотнюк часто улыбается. 

— Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет. Врачи рассказывают, что с таким диагнозом люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение, — подчеркнул близкий к семье. 

Режиссер Анатолий Демидов также рассказал, что женщине стараются не давать зеркало, чтобы та не расстраивалась. 

— Несмотря на изменения во внешности, Анастасия следит за собой. Макияж, маникюр, дорогая косметика. Ей делают регулярные массажи, проводят лечебную гимнастику со специально нанятым тренером, — заключил Демидов.

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