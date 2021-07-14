Близкий к семье Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы

Бывший актер и режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга. Его слова приводит «Комсомольская правда«.
Напомним, глиобластому у известной актрисы выявили в 2018 году. Тогда женщина родила младшую дочь Милу. Актриса перенесла две операции по удалению опухоли: за границей и в России, уже после рецидива.
Анастасия Заворотнюк переживала разные периоды: было и ухудшение, и улучшение. Однако в настоящее время ее состояние стабилизировалось.
Ремиссию актриса переживает в загородном подмосковном доме. По словам режиссера, она много времени проводит на свежем воздухе, в коляске.
Лекарства женщина продолжает принимать из-за болей. По словам родных, у Анастасии иногда болит голова и случаются кратковременные потери сознания.
Демидов рассказал, что у актрисы пострадали сердце, печень и почки. Из-за этого, по его словам, есть осложнения. При этом Анастасия Заворотнюк часто улыбается.
Режиссер Анатолий Демидов также рассказал, что женщине стараются не давать зеркало, чтобы та не расстраивалась.