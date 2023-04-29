Блинчики из Рязани попали под запрет в Белоруссии

В Беларуси запретили продавать популярные фаршированные блинчики, которые производит в Рязани компания «Лина». Об этом сообщается в телеграм-канале Госстандарта республики.

Блинчики продаются под торговой маркой «С пылу с жару». Под запрет попали два вида продукции: с ветчиной и сыром, блинчики с вишней.

В блинчиках с ветчиной эксперты нашли завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Кроме того, там выявили недопустимые в продуктах бактерии группы кишечных палочек.

В блинчиках с вишней обнаружена незадокументированная производителем добавка-краситель Е122 азорубин.