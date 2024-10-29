Блаженная Алипия Голосеевская (1910–1988) всю свою жизнь прожила на Украине и для для своей родной страны она вымаливала доброе и светлое будущее. Но страшные видения о скорбной участи Незалежной, её предателях-правителях, жутком братоубийстве, которое она развяжет, часто посещали старицу. И старица, ни от кого не скрывая, рассказывала эти видения людям, чтобы предупредить об ужасе, который случится, если не начать жить по Богу — в молитве, любви и дружбе.

Стала матушка Христа ради юродивой, и за её особые молитвенные усердия была дана ей прозорливость и возможность приоткрывать завесу тайны будущего. За свою жизнь предсказала она много разных событий, происшествий, процессов, которые охватят её родину, да и мир в целом. Например, дано ей было предсказать, что вновь воцарятся гонения на церковь, что страшная туча пойдёт на русскую землю с запада, что будет развязана братоубийственная война, которую завершить получится только при одном условии. Об этом говорят конкретные пророчества Алипии, которые дошли до наших дней.

Однажды матушка выпалила очень жёсткое и пугающее пророчество. Конечно же, при жизни святой его не восприняли всерьёз. Но теперь, в двадцатые годы XXI века, оно рифмуется с событиями действительности. Вот что тогда блаженная предсказала своим соотечественникам:

— За гнилое состояние народов будет казнь, это уже даже не война. Сколько будет погибших… Горами будут лежать и никому не нужны будут. Вы сейчас все ссоритесь, ругаетесь, делите квартиры… А будет время такое, что все квартиры ваши пустые будут… Некому в них жить будет… Иди, иди по Крещатику, только молись, он всё равно провалится! Скоро век и эпоха приблизятся к обновлению, вот тут-то всё и начнется…

В этом же предсказании прозвучал намёк на действия украинских политиков, которые приведут к краху страны и трагическому разделению:

— Идёт время игр кровавых… Будут семьи делиться… Родители пойдут против детей, дети против отцов и матерей. Все станут очень недовольные жизнью… Причём как богатые, так и бедные…

Предвидела матушка Алипия гонения на веру православную. Говорят заставшие её старожилы, что она одна обходила весь Киев, стирая ноги в кровь, вымаливая прощение своему народу. Видимо, знала, какой грех люди возьмут на свою душу:

— Столько мучеников будет без крови, пострадавших за веру… Будет так, что храмы отнимать начнут. Раскол будет! Истинная церковь на Украине будет в поругании. Священников станут преследовать, жертвы будут, будут…

А виной происходящим трагедиям она считала Запад. Взглянув в западную сторону, приговаривала матушка: Смотри, какая туча идёт! В наказание, по словам мудрой старицы, людям придёт голод. Земля просто-напросто не будет давать плодов.

Но верила блаженная Алипия, что будет спасение. И спасение это заключается молитве, смирении, вере.

— Не бойтесь! Матерь Божия покроет своих!

Важнейшее её пророчество указывает на то, что судьба Украины — жить в мире с Россией, не быть прихвостнем Запада. В 1948 году, когда она произносила эти слова, никто не задумывался над их смыслом. Но теперь становится ясно, что Алипия предрекала победное для России завершение спецоперации: