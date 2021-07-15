Благоустройство верхнего городского парка в Рязани завершат к 20 августа

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В Рязани планируют завершить благоустройство верхнего городского парка к 20 августа. Об этом заявил генеральный директор подрядной организации ООО «Альянс Строй» Артём Гречанюк.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов возмутился отставанием в сроках благоустройства ряда городских парков и скверов. Из-за этого он поручил усилить депутатский контроль на объектах.

В четверг, 15 июля, ход благоустройства осмотрели в верхнем городском парке. Депутаты областной и городской дум, члены фракции «Единая Россия», отметили, что сдать объекты должны были к 15 июля, а работы в парке выполнили только на 60%. Из-за этого к подрядной организации применят штрафные санкции.

При этом Артем Гречанюк пояснил, что срыв сроков произошел из-за природных явлений.

— Сначала лили проливные дожди, а теперь на улице стоит жара. В такую погоду есть определенные требования Роспотребнадзора, которые нужно соблюдать. Значительное влияние оказало и согласование с ГАИ установки ограждения, — пояснил Гречанюк.

Гендиректор ООО «Альянс Строй» добавил, что отставание от графика связано и с повышением стоимости материалов. Значительно выросли в цене металл и фанера. Из-за этого у рабочих возникло ряд трудностей.

По словам гендиректора, рязанцы жаловались на замену забора. Однако новые металлические ограждения полностью соответствуют старому образцу.

— Жители города также жаловались на опил здоровых деревьев. Однако специалисты подтвердили, что все спиленные растения были сухими. Если бы мы их оставили, то деревья попросту падали на ограждение, — рассказал Гречанюк.

Подрядчик отметил, что проект предполагает озеленение парка, высадку четырех дубов и берез, двух елей и 695 кустарников. Из-за жаркой погоды все деревья высадят осенью.

Зампредседателя областной думы Александр Шевырев отметил, что на отставание от графика повлияли объективные причины.

— Я надеюсь, что 20 августа мы уже тут все соберемся, чтобы окончательно принять объект. У нас много объектов по городу и области. Сейчас мы, в основном, прилагаем усилия там, где сбиваются сроки сдачи. Стараемся разобраться в ситуации и как можем поддержать подрядчиков, — заключил Шевырев.