Благотворительный фонд «Мамино сердце» организовал первый в Рязани турнир «Кубок Академии единоборств»

Сегодня, 21 мая, благотворительный фонд «Мамино сердце» совместно с Академией единоборств провел первый турнир по вольной борьбе «Кубок Академии единоборств». В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в возрасте от 5 до 14 лет из Рязани и Рязанской области. Главными спонсорами мероприятия стали «Альфа Транс», «Инко-энерго», Рязанский музей путешественников.
Соревнования открыла солистка студии эстрадного вокала «Новые голоса» Нина Черниченко. Она исполнила для гостей и участников турнира композиции «Верь в свою мечту» и «Хотят ли русские войны».
Специальным гостем соревнований стал основатель культурного пространства «Мудрость веков» Дмитрий Бочков. По словам Дмитрия, борьба это непросто вид спорта, но и определенная философия жизни. Каждый день человек борется со своими страхами, ленью, с самим собой, и чем раньше дети начинают заниматься борьбой, тем быстрее они учатся преодолевать себя, свои слабости.
Дмитрий Бочков отметил, что сейчас ведутся переговоры по поводу съемок в фильме с Олимпийскими чемпионами и чемпионами Мира, актерами и политиками, в частности с агентами Дмитрия Нагиева и Михаила Пореченкова.
Дмитрий также выразил благодарность фонду «Мамино сердце» в лице его директора Муравьевой Марии и подчеркнул значимость проводимого турнира.