Благотворительный фонд «Мамино сердце» организовал первый в Рязани турнир «Кубок Академии единоборств»

Сегодня, 21 мая, благотворительный фонд «Мамино сердце» совместно с Академией единоборств провел первый турнир по вольной борьбе «Кубок Академии единоборств». В соревнованиях приняли участие юные спортсмены в возрасте от 5 до 14 лет из Рязани и Рязанской области. Главными спонсорами мероприятия стали «Альфа Транс», «Инко-энерго», Рязанский музей путешественников.

Соревнования открыла солистка студии эстрадного вокала «Новые голоса» Нина Черниченко. Она исполнила для гостей и участников турнира композиции «Верь в свою мечту» и «Хотят ли русские войны».

— Благотворительный фонд «Мамино сердце» неоднократно принимал участие в организации спортивных мероприятий Академии единоборств. Благодаря слаженной работе нашего попечительского совета во главе с Владимиром Бурмистровым мы реализуем наши основные задачи: формирование спортивного настроения, здорового образа жизни, патриотизма у подрастающего поколения. Мы рады сотрудничеству с Федерацией спортивной борьбы Рязанской области, благодарим всех наших меценатов и специальных гостей, которые присоединяются к проведению наших спортивных мероприятий, — отмечает директор благотворительного фонда «Мамино сердце» Мария Муравьева.

Специальным гостем соревнований стал основатель культурного пространства «Мудрость веков» Дмитрий Бочков. По словам Дмитрия, борьба это непросто вид спорта, но и определенная философия жизни. Каждый день человек борется со своими страхами, ленью, с самим собой, и чем раньше дети начинают заниматься борьбой, тем быстрее они учатся преодолевать себя, свои слабости.

— Для меня борьба интересна еще, потому что несколько лет назад, я приобрел уникальную коллекцию по истории российской борьбы, за три года я так и не смог до конца в ней разобраться, — говорит Дмитрий Бочков. По информации, которая представлена в коллекции, мы приняли решение снять фильм об истории российской борьбы. Фильм «Русские богатыри» расскажет о жизни уже известных нам борцов, познакомит с новыми лицами. В съемках примут участие борцы Рязани и других регионов страны, взрослые и дети.

Дмитрий Бочков отметил, что сейчас ведутся переговоры по поводу съемок в фильме с Олимпийскими чемпионами и чемпионами Мира, актерами и политиками, в частности с агентами Дмитрия Нагиева и Михаила Пореченкова.

Дмитрий также выразил благодарность фонду «Мамино сердце» в лице его директора Муравьевой Марии и подчеркнул значимость проводимого турнира.