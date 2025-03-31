БК «Рязань» завершил регулярный чемпионат двойной победой

БК «Рязань» прекрасно справился с решением первой задачи на сезон. Наши парни за три игры до окончания регулярного чемпионата Центрального федерального округа в шестой раз стали его победителями. И заключительные встречи турнира могли рассматривать, уже как подготовительные к полуфинальному турниру. Тренер команды Константин Комляков получил возможность для экспериментов и не преминул опробовать различные варианты ведения игры, как в атаке, так и в обороне.

БК «РЯЗАНЬ» – «ВЛАДИМИРСКИЕ ЛЬВЫ-ВЛГУ» – 95:55 (18:13, 19:17, 34:10, 24:15)

БК «Рязань»: Князев (22), Николаев (9), Хамитов (9), Баринов (11), Соколов (14 + 15 подборов) – старт, Анохин (4), Сидоров (15), Найберт (7), Федин (1), Усов (3).

«Владимирские львы-ВЛГУ» (Владимир): Захаров (9), Ершов (17 + 12 подборов), Дюгай (17), Климов (4), Белоусов (6) – старт, Аристов (2), Казинский (0), Назаров (0).

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Судьи: Пчельников, Копа (оба – Воронеж).

29 марта. Рязань. Дворец детского творчества.

«Владимирские львы» также завоевали путевку в полуфинал, но сдаваться на милость фаворита явно не собирались. И это в полной мере доказала первая половина матча, где борьба велась практически на равных – 18:13. Практически ничего не изменилось на площадке и во второй четверти. Гостям терять было нечего, пока были силы они играли раскрепощенно, без оглядки на результат, что позволяло сдерживать атакующую мощь соперника. Они совершили рывок в концовке и на большой перерыв команды ушли при счете 37:30.

В заданном темпе владимирцам удалось продержаться лишь еще пару минут третьей четверти, после чего они практически перестали забивать, в отличие от хозяев, у которых редкая атака не доходила до логического завершения. Практически всю заключительную четверть хозяева провели своей второй пятеркой, что, впрочем, на результате никак не отразилось. А последнее слово оказалось за опытным дальнобойщиком Дмитрием Князевым. Вернувшись на площадку уже в концовке игры, он устроил настоящее шоу для зрителей, трижды подряд поразив кольцо из-за дуги. В этом матче снайперский показатель Дмитрия перевалил за шестьсот баллов (618). В итоге – 95:55. Очередной дабл-дабл в активе Михаила Соколова: 14 очков и 15 подборов.

БК «РЯЗАНЬ» – «ВЛАДИМИРСКИЕ ЛЬВЫ-ВЛГУ» – 91:81 (28:17, 20:17, 19:26, 24:21)

БК «Рязань»: Князев (24), Николаев (8), Сидоров (16), Хамитов (17), Соколов (15 + 12 подборов) – старт, Анохин (6), Найберт (3), Федин (0), Усов (2).

«Владимирские львы-ВЛГУ» (Владимир): Захаров (19), Ершов (24), Дюгай (7), Климов (2), Белоусов (5) – старт, Аристов (14), Казинский (0), Назаров (10).

Судьи: Пчельников, Копа (оба – Воронеж).

30 марта. Рязань. Дворец детского творчества.

Поначалу казалось, что победа в заключительном поединке чемпионата Центрального федерального округа достанется хозяевам малой кровью. Они результативно провели первую четверть, сделав задел в 11 очков (28:17). Однако во второй десятиминутке «львы» оказали «зубрам» достаточно упорное сопротивление, и разница хоть и увеличилась, но совсем незначительно.

А после большого перерыва отдохнувшие гости сумели заметно осложнить жизнь хозяевам, которые мыслями уже пребывали в полуфинале. Перед заключительным периодом рязанцы имели в плюсе лишь семь очков (67:60), и в какой-то момент болельщикам пришлось даже малость поволноваться. Впрочем, в концовке матча все встало на свои места, когда капитан «зубров» Роман Хамитов снял все вопросы. Очередной дабл-дабл в активе у Михаила Соколова (15 очков + 12 подборов).

Одержав свою 24-ю победу со счетом 91:81, баскетбольный клуб «Рязань» занял 1-е место в регулярке и начинает подготовку к полуфинальному этапу, который пройдет в Павловске (Воронежская область) с 11 по 13 апреля. Соперниками нашей команды будут «Грин Хилл» (Липецк), «Альфа Дон» (Павловск) и занявший второе место в дивизионе «Московская область» красногорский «Зоркий».